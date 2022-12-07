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30 минут назад

Американский журналист оценил намерение США помогать Киеву «возвращать Крым»

Lenta.ru

Американский журналист, преподаватель Оксфордского университета Сэмуэль Рамани оценил намерение США помогать Украине «возвращать Крым». Своим мнением он поделился в Twitter.

Намерение США помогать Киеву «возвращать Крым» оценили в Америке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, риторика госдепартамента указывает на нежелание Вашингтона участвовать в этом процессе. Журналист обратил внимание на позицию госсекретаря Энтони Блинкена, который пообещал Украине «вернуть территории, утерянные с началом спецоперации России 24 февраля».

Кроме того, США вряд ли хотят помогать Украине возвращать крупные участки территории Донбасса, добавил Рамани.

В мире,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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