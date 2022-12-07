Намерение США помогать Киеву «возвращать Крым» оценили в Америке

Американский журналист, преподаватель Оксфордского университета Сэмуэль Рамани оценил намерение США помогать Украине «возвращать Крым». Своим мнением он поделился в Twitter.
По его словам, риторика госдепартамента указывает на нежелание Вашингтона участвовать в этом процессе. Журналист обратил внимание на позицию госсекретаря Энтони Блинкена, который пообещал Украине «вернуть территории, утерянные с началом спецоперации России 24 февраля».
Кроме того, США вряд ли хотят помогать Украине возвращать крупные участки территории Донбасса, добавил Рамани.