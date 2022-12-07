Намерение США помогать Киеву «возвращать Крым» оценили в Америке

По его словам, риторика госдепартамента указывает на нежелание Вашингтона участвовать в этом процессе. Журналист обратил внимание на позицию госсекретаря Энтони Блинкена, который пообещал Украине «вернуть территории, утерянные с началом спецоперации России 24 февраля».