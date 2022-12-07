В США назвали сроки обрушения энергетической инфраструктуры Украины

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30 минут назад

Newsweek: энергоинфраструктура Украины может быть выведена из строя к концу 2022 года

Газета.Ruиещё 1

Энергоинфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps. Издание, цитируя организацию, заявляет, что энергетическая инфраструктура может разрушиться за несколько недель, если обстрелы продолжатся

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Фото: Vladyslav Sodel/ReutersVladyslav Sodel/Reuters

Представитель Mercy Corps Майкл Янг отметил, что отключение электричества на Украине может длиться неделями. При этом, как предполагают в НКО, многие города уже через четыре месяца из-за низких температур станут непригодными для жизни. Накануне российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя заявил о том, что Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, которая используется украинскими войсками для логистики, связи и снабжения.

3 декабря исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что плановые отключения электроэнергии на Украине могут возобновиться в течение нескольких недель, если не будет новых повреждений критической инфраструктуры. В конце ноября глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус подчеркнул, что этой зимой будет невозможно полностью восстановить энергетическую систему страны.

В мире,Дмитрий Сахарук,Андрей Герус,Василий Небензя,Верховная Рада,
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