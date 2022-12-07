В США назвали сроки обрушения энергетической инфраструктуры Украины

Энергоинфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps. Издание, цитируя организацию, заявляет, что энергетическая инфраструктура может разрушиться за несколько недель, если обстрелы продолжатся

Фото: Vladyslav Sodel/Reuters Vladyslav Sodel/Reuters

Представитель Mercy Corps Майкл Янг отметил, что отключение электричества на Украине может длиться неделями. При этом, как предполагают в НКО, многие города уже через четыре месяца из-за низких температур станут непригодными для жизни. Накануне российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя заявил о том, что Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, которая используется украинскими войсками для логистики, связи и снабжения.