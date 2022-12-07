В США назвали сроки обрушения энергетической инфраструктуры Украины

Энергоинфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps. Издание, цитируя организацию, заявляет, что энергетическая инфраструктура может разрушиться за несколько недель, если обстрелы продолжатся
Представитель Mercy Corps Майкл Янг отметил, что отключение электричества на Украине может длиться неделями. При этом, как предполагают в НКО, многие города уже через четыре месяца из-за низких температур станут непригодными для жизни. Накануне российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя заявил о том, что Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, которая используется украинскими войсками для логистики, связи и снабжения.
3 декабря исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что плановые отключения электроэнергии на Украине могут возобновиться в течение нескольких недель, если не будет новых повреждений критической инфраструктуры. В конце ноября глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус подчеркнул, что этой зимой будет невозможно полностью восстановить энергетическую систему страны.