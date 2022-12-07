В ФРГ призвали ответить на закон США об инфляции

Германия и Европейский союз должны создать программу, схожую своими функциями на американский «Закон о снижении инфляции». Такое мнение выразил глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст (от партии «Левые») в интервью газете «Известия».
Как рассказал политик, разрыв в ценах на энергоносители в Европе, Германии и Соединенных Штатах может в итоге обернуться сокращением промышленности в ФРГ. Эрнст выразил опасения на этот счет и пояснил, что в ближайшие несколько лет промышленность в Германии может оказаться в невыгодном положении, потерять конкурентоспособность. По его словам, вряд ли покидающие ФРГ компании вернутся.
Политик выразил уверенность, что Германия и Европейский союз должны создать программу, аналогичную «Закону о снижении инфляции» в США. Такая мера позволит обеспечить безопасность размещения предприятий в Европе и придать производству большую устойчивость.
Эрнст также подчеркнул, что значительное повышение стоимости энергоносителей провоцирует сокращение потребительских расходов в ФРГ. Затем происходит остановка производства и прекращение операционных затрат.
«В Германии ожидается рецессия», — резюмировал политик.