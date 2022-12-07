Премьер Венгрии: будущее ЕС не должно строиться на кучах долга из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину . Об этом он написал в своем Twitter. Он также выступил с опровержением информации о том, что на транш Киеву в размере 18 млрд. евро было наложено вето со стороны Будапешта .

Премьер-министр Венгрии также раскритиковал идею решения этой проблемы за счет увеличения долга. Он подчеркнул, что если идти по пути долгового общества, то нельзя будет повернуть назад. По словам политика, сильное будущее для Европы должно строиться на сильных государствах членах, а не на "огромных кучах долга". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что его страна заблокировала финансовую помощь Украине со стороны ЕС. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.