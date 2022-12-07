В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
13 минут назад

Премьер Венгрии Орбан: будущее ЕС не должно строиться на кучах долга из-за Украины

Газета.Ruиещё 5

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину. Об этом он написал в своем Twitter. Он также выступил с опровержением информации о том, что на транш Киеву в размере 18 млрд. евро было наложено вето со стороны Будапешта.

Премьер Венгрии: будущее ЕС не должно строиться на кучах долга из-за Украины
Фото: Bernadett Szabo/ReutersBernadett Szabo/Reuters

"Это дезинформация. Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа", — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии также раскритиковал идею решения этой проблемы за счет увеличения долга. Он подчеркнул, что если идти по пути долгового общества, то нельзя будет повернуть назад. По словам политика, сильное будущее для Европы должно строиться на сильных государствах членах, а не на "огромных кучах долга". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что его страна заблокировала финансовую помощь Украине со стороны ЕС. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители