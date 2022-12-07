В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
9 минут назад

Генсек ООН призвал мировое сообщество заключить "мирный договор" с природой

ТАСС

Мировому сообществу следует заключить договор с природой, подразумевающий выработку национальных планов действий, меры по защите окружающей среды и финансовую поддержку развивающимся странам. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Монреале на конференции по биоразнообразию. Трансляция велась на сайте всемирной организации.

"Пришло время": В ООН призвали заключить "мирный договор" с природой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пришло время выработать мирный договор с природой. Это требует трех конкретных действий, - сказал он. - Во-первых, правительства должны разработать смелые национальные планы действий для всех министерств - от финансов и продовольствия до энергетики и инфраструктуры. Планы, которые перенаправляют субсидии и налоговые льготы от разрушающей природу деятельности к экологическим решениям: возобновляемой энергии, сокращению использования пластика, экологически чистому производству". Такие планы действий, по мнению генсека ООН, должны быть направлены на защиту прав коренных народов и местных общин.

"Во-вторых, частному сектору следует признать, что вопросы прибыли и защиты [окружающей среды] должны идти рука об руку. В нашей глобализированной экономике бизнес и инвесторы полагаются на дары природы во всех уголках мира. В их интересах поставить на первое место защиту окружающей среды", - отметил Гутерриш.

"В-третьих, развитые страны должны обеспечить финансовую поддержку странам глобального Юга, которые являются хранителями природных богатств нашего мира, - сказал он. - Мы не можем ожидать того, что развивающиеся страны будут нести это бремя в одиночку". Мировое сообщество, по словам генсека ООН, должно поддерживать все страны в связи с тем, что они защищают и восстанавливают свои экосистемы.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители