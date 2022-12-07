"Пришло время": В ООН призвали заключить "мирный договор" с природой

Мировому сообществу следует заключить договор с природой, подразумевающий выработку национальных планов действий, меры по защите окружающей среды и финансовую поддержку развивающимся странам. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Монреале на конференции по биоразнообразию. Трансляция велась на сайте всемирной организации.

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"Пришло время выработать мирный договор с природой. Это требует трех конкретных действий, - сказал он. - Во-первых, правительства должны разработать смелые национальные планы действий для всех министерств - от финансов и продовольствия до энергетики и инфраструктуры. Планы, которые перенаправляют субсидии и налоговые льготы от разрушающей природу деятельности к экологическим решениям: возобновляемой энергии, сокращению использования пластика, экологически чистому производству". Такие планы действий, по мнению генсека ООН, должны быть направлены на защиту прав коренных народов и местных общин.

"Во-вторых, частному сектору следует признать, что вопросы прибыли и защиты [окружающей среды] должны идти рука об руку. В нашей глобализированной экономике бизнес и инвесторы полагаются на дары природы во всех уголках мира. В их интересах поставить на первое место защиту окружающей среды", - отметил Гутерриш.