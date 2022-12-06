В США опровергли поставки оружия Украине для ударов по России

Вашингтон не поставляет вооружения Киеву для атак по территории России, заявил во вторник, 6 декабря, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Об этом пишут «Известия».

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

«Как заявлял президент [США Джо Байден], мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары», - подчеркнул Прайс.

При обсуждении военной помощи Штаты «предельно четко дали понять» Киеву, что поставляемые вооружения необходимы исключительно для обороны, пояснил представитель Госдепа.

Прайс добавил, что Вашингтон планирует поддерживать Украину до тех пор, пока она не восстановит свой суверенитет.