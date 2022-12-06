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50 минут назад

В США опровергли поставки оружия Украине для ударов по России

Илья Родин

Вашингтон не поставляет вооружения Киеву для атак по территории России, заявил во вторник, 6 декабря, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Об этом пишут «Известия».

В США опровергли поставки оружия Украине для ударов по России
Фото:  U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

«Как заявлял президент [США Джо Байден], мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары», - подчеркнул Прайс.

При обсуждении военной помощи Штаты «предельно четко дали понять» Киеву, что поставляемые вооружения необходимы исключительно для обороны, пояснил представитель Госдепа.

Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Прайс добавил, что Вашингтон планирует поддерживать Украину до тех пор, пока она не восстановит свой суверенитет.

Напомним, что 5 декабря украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. В результате пострадали семь человек, трое из них погибли.

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