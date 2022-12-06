Евродепутат призвал Борреля не вмешиваться в дела других стран

«Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан», — ответил на его слова Уоллес, призывая ЕС перестать насаждать колониализм, так как «Европа и так уже нанесла достаточно вреда».