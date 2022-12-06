Евродепутат призвал Борреля не вмешиваться в дела других стран

Евросоюзу следует перестать вмешиваться в дела других стран и заняться проблемами собственных граждан. Об этом написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
В середине октября Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге назвал «привилегированную» Европу «садом», окруженным «джунглями», которые способны вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.
«Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан», — ответил на его слова Уоллес, призывая ЕС перестать насаждать колониализм, так как «Европа и так уже нанесла достаточно вреда».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что идеи, которые внутри ЕС распространяет глава евродипломатии Жозеп Боррель, провоцируют закрепление нового раскола Европы.