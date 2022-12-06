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30 минут назад

Вучич подчеркнул, что позиция Сербии по санкциям против России останется неизменной

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что позиция республики по санкциям против РФ не претерпит изменений. Он этом пишет РИА «Новости».

Вучич озвучил позицию Сербии по антироссийским санкциям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне в Албании прошел саммит ЕС-Западные Балканы. По итогам встречи была принята декларация, предписывающая всем участникам поддержать санкции против России.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович уточнил на полях саммита, что Сербия, как страна-кандидат в ЕС, также должна будет это сделать.

Вучич раскрыл позицию по вступлению Сербии в НАТО

Вучич подчеркнул, что единственное государство, которое не ввело рестрикции против России - это Сербия. Он добавил, что не отвечает за декларацию, так как не принимал участие в ее составлении.

Вместе с тем, заметил президент, Белград «не имеет ничего против, чтобы они [участники саммита] записали тот факт, что мы не согласовались по санкциям и не ввели их».

Вучич резюмировал, что страна много лет находилась под санкциями. Соответственно, не желает «участвовать в этой политике».

В мире,Андрей Пленкович,Александр Вучич,НАТО,ЕС,
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