Вучич озвучил позицию Сербии по антироссийским санкциям

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что позиция республики по санкциям против РФ не претерпит изменений. Он этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что накануне в Албании прошел саммит ЕС-Западные Балканы. По итогам встречи была принята декларация, предписывающая всем участникам поддержать санкции против России.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович уточнил на полях саммита, что Сербия, как страна-кандидат в ЕС, также должна будет это сделать.

Вучич подчеркнул, что единственное государство, которое не ввело рестрикции против России - это Сербия. Он добавил, что не отвечает за декларацию, так как не принимал участие в ее составлении.

Вместе с тем, заметил президент, Белград «не имеет ничего против, чтобы они [участники саммита] записали тот факт, что мы не согласовались по санкциям и не ввели их».