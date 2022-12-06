В США обвинили Байдена в эскалации конфликта в Европе

Ошибочная политика главы США Джо Байдена в отношении Украины может привести мир к ядерной войне, заявила обозреватель Джордан Бойд в статье для портала Federalist.

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Бойд подчеркнула, что Байден не только втянул Штаты в «бесконечный» конфликт на Украине, но и «увеличил риски применения тактического ядерного оружия».

По словам журналистки, большинство американцев не желают вступать в противостояние с Москвой из-за Украины. Вместе с тем, Белый дом вкладывает в конфликт огромные денежные средства. Она полагает, что это указывает на низкие шансы изменения политики.