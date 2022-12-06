В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

В США обвинили Байдена в эскалации конфликта в Европе

Илья Родин

Ошибочная политика главы США Джо Байдена в отношении Украины может привести мир к ядерной войне, заявила обозреватель Джордан Бойд в статье для портала Federalist.

В США обвинили Байдена в эскалации конфликта в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бойд подчеркнула, что Байден не только втянул Штаты в «бесконечный» конфликт на Украине, но и «увеличил риски применения тактического ядерного оружия».

По словам журналистки, большинство американцев не желают вступать в противостояние с Москвой из-за Украины. Вместе с тем, Белый дом вкладывает в конфликт огромные денежные средства. Она полагает, что это указывает на низкие шансы изменения политики.

Вина американского лидера в эскалации конфликта становится все более очевидной, но часть СМИ все еще пытается переложить ее на президента России Владимира Путина, приписывая ему ошибки Байдена, резюмировала Бойд.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители