Координатора ООН вызвали в МИД Израиля за слова о палестинце

МИД Израиля пригласил на разговор специального координатора генсека ООН по Ближнему Востоку Тора Веннесланда из-за его заявления по поводу убитого на Западном берегу реки Иордан палестинца. Об этом сообщила во вторник газета The Times of Israel.

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По информации ее источников в министерстве, причиной для вызова послужило заявление Веннесланда в Twitter от 3 декабря, в котором эмиссар ООН выразил "ужас по поводу убийства палестинского мужчины во время столкновения с израильским военнослужащим" на Западном берегу и призвал тщательно расследовать инцидент.

Согласно версии израильской стороны, убитый был причастен к нападению с ножом на израильских граждан, его действия были квалифицированы как попытка теракта, а израильские силовики действовали в рамках самообороны, отмечает издание. В МИД еврейского государства заявление Веннесланда назвали "полным искажением реальности", передает The Times of Israel.