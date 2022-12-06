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1 час назад

Координатора ООН по Ближнему Востоку вызвали в МИД Израиля за слова о палестинце

ТАСС

МИД Израиля пригласил на разговор специального координатора генсека ООН по Ближнему Востоку Тора Веннесланда из-за его заявления по поводу убитого на Западном берегу реки Иордан палестинца. Об этом сообщила во вторник газета The Times of Israel.

Координатора ООН вызвали в МИД Израиля за слова о палестинце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ее источников в министерстве, причиной для вызова послужило заявление Веннесланда в Twitter от 3 декабря, в котором эмиссар ООН выразил "ужас по поводу убийства палестинского мужчины во время столкновения с израильским военнослужащим" на Западном берегу и призвал тщательно расследовать инцидент.

Согласно версии израильской стороны, убитый был причастен к нападению с ножом на израильских граждан, его действия были квалифицированы как попытка теракта, а израильские силовики действовали в рамках самообороны, отмечает издание. В МИД еврейского государства заявление Веннесланда назвали "полным искажением реальности", передает The Times of Israel.

Встреча представителей израильского МИД со спецкоординатором ООН состоялась во вторник утром в здании дипведомства в Иерусалиме, отмечает газета. В министерстве при этом настаивают, что речь шла об "обычной рабочей встрече", а не об официальном предъявлении претензий, указывает The Times of Israel. Само внешнеполитическое ведомство по итогам встречи от комментариев и заявлений воздержалось, замечает издание.

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