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33 минуты назад

Западные страны призвали готовиться к возобновлению полетов через Россию

Lenta.ru

Западные страны должны начать готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России для снижения нагрузки на авиакомпании. С таким призывом выступил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш, пишет Telegraph.

Запад призвали готовиться к возобновлению полетов через Россию
Фото: Toby Melville / ReutersToby Melville / Reuters

«Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства», — заявил глава IATA.

Уолш считает, что Китай, недавно ограничивший рейсы из-за антикоронавирусных ограничений, может в 2023 году отказаться от ряда запретов. В этом случае китайские перевозчики окажутся в более выгодной позиции против британских, а именно перед British Airways, которая вынуждена работать с задержками из-за обхода российского воздушного пространства.

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Также генеральный директор IATA добавил, что из-за запрета на полеты через Россию и Украину в небе над Европой резко увеличилось число воздушных судов. Тем не менее Уолш полагает, что возобновить полеты в российском воздушном пространстве возможно только после разрешения ситуации в Украине.

Ранее в октябре сообщалось, что гонконгская авиакомпания Cathay Pacific возобновит маршруты с использованием российского воздушного пространства. Так, перевозчик начнет летать из Нью-Йорка в Гонконг по так называемому полярному маршруту.

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