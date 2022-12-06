Запад призвали готовиться к возобновлению полетов через Россию

Западные страны должны начать готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России для снижения нагрузки на авиакомпании. С таким призывом выступил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш, пишет Telegraph.

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«Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства», — заявил глава IATA.

Уолш считает, что Китай, недавно ограничивший рейсы из-за антикоронавирусных ограничений, может в 2023 году отказаться от ряда запретов. В этом случае китайские перевозчики окажутся в более выгодной позиции против британских, а именно перед British Airways, которая вынуждена работать с задержками из-за обхода российского воздушного пространства.

Также генеральный директор IATA добавил, что из-за запрета на полеты через Россию и Украину в небе над Европой резко увеличилось число воздушных судов. Тем не менее Уолш полагает, что возобновить полеты в российском воздушном пространстве возможно только после разрешения ситуации в Украине.