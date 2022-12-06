Шансы Косова вступить в ЕС оценили

Шансы непризнанного Косова вступить в Евросоюз являются низкими, поэтому подача заявки Приштиной носит скорее внутриполитический характер. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

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Она отметила, что желание вступить в ЕС у Косова есть и подать заявку они могут, однако получить статус кандидата уже вряд ли. Главным препятствием на этом пути, по словам политолога, является непризнанный статус государства со стороны ряда стран-членов Евросоюза.

«То, что у Косова стоит такая цель, это индикатор, чтобы проводить экономические и политические реформы. Это скорее акт внутриполитический, нежели внешнеполитический. Это демонстрация того, что мы куда-то двигаемся, что надо принимать какие-то меры», — считает Романова.

По ее мнению, подача заявки на вступление в ЕС позволит властям Косова безболезненно провести некоторые законодательные изменения, в том числе «протолкнуть какие-то непопулярные на данный момент меры», оправдывая их требованиями Евросоюза.

Ранее президент Косова Вьоса Османи заявил о намерении подать заявку на вступление в ЕС до конца 2022 года и призвал объединение перейти «от слов к действиям».