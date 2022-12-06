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16 минут назад

Орбан назвал ложными сообщения, что Венгрия блокирует помощь ЕС Украине

ТАССиещё 1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник назвал ложными сообщения о том, что его страна якобы наложила вето на предоставление финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза. В то же время он подтвердил, что Будапешт по-прежнему выступает против плана Брюсселя выделить Киеву совместный кредит ЕС на €18 млрд и предлагает каждому государству оказывать такую помощь самостоятельно.

Орбан назвал ложными сообщения, что Венгрия блокирует помощь ЕС Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе", - написал Орбан на своей странице в Twitter. Он назвал "фейковыми новостями" сообщения ряда СМИ о позиции Венгрии по этому вопросу. "Никакого вето, никакого шантажа", - добавил премьер.

Он пояснил, что Венгрия возражает против совместного кредита ЕС для Украины, потому что для этого Евросоюзу самому придется влезать в долги.

"Мы представляем себе другое будущее Европы", - заявил Орбан, напомнив, что его страна последовательно выступала против совместных заимствований в ЕС.

С аналогичными пояснениями во вторник выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, также призвавший журналистов "не распространять новости о том, что Венгрия не позволила Евросоюзу оказывать помощь Украине". Правительство Венгрии уже выделило на эти цели из бюджета на 2023 год 187 млн евро, и Орбан поручил Сийярто начать переговоры по этому вопросу с украинскими властями.

Ранее первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил по итогам заседания Совета ЕС по экономике, что Евросоюз надеется в ближайшие дни достичь соглашения по вопросу об оказании Украине помощи на сумму €18 млрд. По его словам, на прошедшем заседании "одна из стран возразила" против этой идеи. но работа продолжается. В свою очередь глава Минфина председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станъюра заявил, что рассчитывает на достижение компромисса среди членов сообщества в течение нескольких дней.

В мире,Валдис Домбровскис,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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