В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Короля Великобритании Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки

Илья Родин

Полиция Великобритании во вторник, 6 декабря, задержала мужчину, который бросил яйца в направлении короля Карла III во время его прогулки по городу Лутон. Об этом пишет телеканал Sky News со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что Лутон расположен в южной части графства Бедфордшир. В нем находится один из самых крупных аэропортов страны.

Новый король Великобритании Карл III впервые обратился к нации

По данным портала, сразу после происшествия сотрудники службы безопасности увели монарха подальше от собравшейся в центре города толпы. Через некоторое время он все же возобновил общение с публикой.

Напомним, что это второй подобный инцидент с новым государем Соединенного Королевства после его восхождения на престол. 9 ноября неизвестный мужчина бросил в него яйца в городе Йорк на севере страны.

В мире,Происшествия,Видео,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители