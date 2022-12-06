Полиция Великобритании во вторник, 6 декабря, задержала мужчину, который бросил яйца в направлении короля Карла III во время его прогулки по городу Лутон. Об этом пишет телеканал Sky News со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что Лутон расположен в южной части графства Бедфордшир. В нем находится один из самых крупных аэропортов страны.

По данным портала, сразу после происшествия сотрудники службы безопасности увели монарха подальше от собравшейся в центре города толпы. Через некоторое время он все же возобновил общение с публикой.