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40 минут назад

ООН заявила о получении $3,1 млрд из $4,3 млрд, необходимых для Украины

ТАСС

Страны - доноры предоставили структурам ООН $3,1 млрд из $4,3 млрд, необходимых для гуманитарной работы на Украине до конца 2022 года. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

ООН заявила о получении $3,1 млрд из $4,3 млрд, необходимых для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Страны-доноры предоставили беспрецедентную помощь после экстренного призыва. Мы получили $3,1 млрд из необходимых до конца 2022 года $4,3 млрд. На сегодняшний день мы передали $1 млрд в качестве гуманитарной помощи наличными более чем 4,3 млн человек. Но чтобы закрыть нехватку средств, нужно сделать больше", - сказал он.

Гриффитс добавил, что с февраля 2022 года гуманитарную помощь в том или ином виде получили 13,5 млн человек, в том числе, около 1 млн человек "на территориях, находящихся не под контролем Украины".

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