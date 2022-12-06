ООН заявила о получении $3,1 млрд из $4,3 млрд, необходимых для Украины

"Страны-доноры предоставили беспрецедентную помощь после экстренного призыва. Мы получили $3,1 млрд из необходимых до конца 2022 года $4,3 млрд. На сегодняшний день мы передали $1 млрд в качестве гуманитарной помощи наличными более чем 4,3 млн человек. Но чтобы закрыть нехватку средств, нужно сделать больше", - сказал он.