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16 минут назад

В ЕС не смогли согласовать новый пакет помощи Украине

Газета.Ruиещё 3

Министры экономики и финансов стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Об этом сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра, слова которого приводит РИА Новости.

В ЕС не смогли согласовать новый пакет помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком", - рассказал Станюра, подчеркивая, что при этом "цель остается прежней - начать перечислять" средства Украине "в начале января".

Он также отметил, Евросоюз будет искать решения сложившейся ситуации.

По данным Politico, Венгрия заблокировала соглашение о пакете помощи Украине. Отмечается, что альтернативное решение потребует от стран ЕС предоставления национальных бюджетных гарантий, что в некоторых случаях требует одобрения парламента, что может занять некоторое время.

Председатель правящей фракции парламента Грузии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе ранее заявил, что Грузия не сможет помочь Украине оружием.

В мире,Мамука Мдинарадзе,Совет Европы,ЕС,
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