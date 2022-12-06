В ЕС не смогли согласовать новый пакет помощи Украине

Министры экономики и финансов стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Об этом сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра, слова которого приводит РИА Новости.

"К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком", - рассказал Станюра, подчеркивая, что при этом "цель остается прежней - начать перечислять" средства Украине "в начале января".

Он также отметил, Евросоюз будет искать решения сложившейся ситуации.

По данным Politico, Венгрия заблокировала соглашение о пакете помощи Украине. Отмечается, что альтернативное решение потребует от стран ЕС предоставления национальных бюджетных гарантий, что в некоторых случаях требует одобрения парламента, что может занять некоторое время.