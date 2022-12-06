В Тбилиси определились с военной помощью Киеву

Власти Грузии не планируют оказывать военную помощь Киеву, заявил во вторник, 6 декабря, председатель «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что украинские официальные лица неоднократно обращались к Тбилиси с просьбой передать вооружения и военную технику. Просьбы Киева были проигнорированы.

Мдинарадзе пояснил, что Грузия оказывает полномасштабную политическую и гуманитарную поддержку Украине. Вместе с тем, уточнил политик, «военную помощь мы не сможем и не будем оказывать».