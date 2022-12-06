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40 минут назад

Председатель «Грузинской мечты» заявил, что Тбилиси не поможет Украине вооружением

Илья Родин

Власти Грузии не планируют оказывать военную помощь Киеву, заявил во вторник, 6 декабря, председатель «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Об этом пишет ТАСС.

В Тбилиси определились с военной помощью Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что украинские официальные лица неоднократно обращались к Тбилиси с просьбой передать вооружения и военную технику. Просьбы Киева были проигнорированы.

Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Мдинарадзе пояснил, что Грузия оказывает полномасштабную политическую и гуманитарную поддержку Украине. Вместе с тем, уточнил политик, «военную помощь мы не сможем и не будем оказывать».

Он объяснил это тем, что у страны есть свои нерешенные территориальные проблемы.

В мире,Мамука Мдинарадзе,
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