В МИД Польши призвали верить в чудо в вопросе о репарациях от Германии

Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик призвал верить в чудо в вопросе положительного разрешения вопроса о выплате Германией республике репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Его слова приводит ТАСС.

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«Нужно верить в чудо и в то, что этот вопрос о компенсациях будет решен в диалоге, путем переговоров», — сказал Мулярчик, отметив, что польская сторона готова к обсуждению данного аспекта.

Напомним, что еще в начале сентября Варшава подготовила и представила доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Группу экспертов, которые подсчитывали ущерб, возглавил Мулярчик. Свои потери от действий нацистов в Варшаве оценили в около 1,3-1,5 триллиона долларов. В октябре глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.