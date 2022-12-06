В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

В МИД Польши призвали верить в чудо в вопросе о репарациях от Германии

Елена Прошина

Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик призвал верить в чудо в вопросе положительного разрешения вопроса о выплате Германией республике репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Его слова приводит ТАСС.

В МИД Польши призвали верить в чудо в вопросе о репарациях от Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно верить в чудо и в то, что этот вопрос о компенсациях будет решен в диалоге, путем переговоров», — сказал Мулярчик, отметив, что польская сторона готова к обсуждению данного аспекта.

Напомним, что еще в начале сентября Варшава подготовила и представила доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Группу экспертов, которые подсчитывали ущерб, возглавил Мулярчик. Свои потери от действий нацистов в Варшаве оценили в около 1,3-1,5 триллиона долларов. В октябре глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

При этом власти Германии не раз отмечали, что не намерены осуществлять выплаты республике, поскольку в 1953 году она от них официально отказалась. В Варшаве на этот счет заявили, что соглашение 1953 года было подписано под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая даже не являлась суверенным государством.

В мире,Збигнев Рау,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители