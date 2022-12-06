Анкара выдвинула ультиматум Греции из-за ситуации с Эгейскими островами

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поднимет вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия». Об этом пишет «Интерфакс».

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Отмечается, что недавно Греция провела военные учения на Эгейских островах. По мнению Анкары, переброска греческих военнослужащих и вооружения является нарушением международного законодательства.

«Либо Греция делает шаг назад и выполняет условия соглашений, либо мы сделаем то, что нужно», - подчеркнул Чавушоглу.