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1 час назад

Анкара выдвинула ультиматум Греции из-за ситуации с Эгейскими островами

Илья Родин

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поднимет вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия». Об этом пишет «Интерфакс».

Анкара выдвинула ультиматум Греции из-за ситуации с Эгейскими островами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что недавно Греция провела военные учения на Эгейских островах. По мнению Анкары, переброска греческих военнослужащих и вооружения является нарушением международного законодательства.

«Либо Греция делает шаг назад и выполняет условия соглашений, либо мы сделаем то, что нужно», - подчеркнул Чавушоглу.

Министр добавил, что Афины «продолжают провокации». Соответственно, Анкара вынуждена реагировать. В частности, уточнил он, если Греция по-прежнему будет игнорировать законодательство, Турция поднимет вопрос суверенитета Эгейских островов.

В мире,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
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