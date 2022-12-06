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1 час назад

В Грузии заявили о неспособности помочь Украине вооружениями

RT на русском

Власти Грузии не могут оказать Украине военную помощь, заявил председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

В Грузии заявили о неспособности помочь Украине вооружениями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Грузия оказывает Украине полную политическую поддержку.

«Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», — цитирует ТАСС Мдинарадзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители оппозиции занимаются набором и отправкой грузинских граждан в качестве наёмников в зону боевых действий на Украину.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Мамука Мдинарадзе,
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