В Грузии заявили о неспособности помочь Украине вооружениями

Власти Грузии не могут оказать Украине военную помощь, заявил председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
По его словам, Грузия оказывает Украине полную политическую поддержку.
«Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», — цитирует ТАСС Мдинарадзе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители оппозиции занимаются набором и отправкой грузинских граждан в качестве наёмников в зону боевых действий на Украину.