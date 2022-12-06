Саакашвили объявил частичную голодовку

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, который сейчас проходит лечение в частной тбилисской клинике "Вивамед", принимает пищу лишь в определенные дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клинического директора лечебницы Зураба Чхаидзе.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

"[Саакашвили] не питается полноценно. Пациент принимает только ту пищу, которую пожелает, и то в определенные для него дни", - заявил врач.

По словам Чхаидзе, состояние здоровья Саакашвили стабильно, но требует внимания: у него были проблемы с давлением, однако они уже решены.