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11 минут назад

Экс-президент Грузии Саакашвили объявил частичную голодовку

Газета.Ruиещё 1

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, который сейчас проходит лечение в частной тбилисской клинике "Вивамед", принимает пищу лишь в определенные дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клинического директора лечебницы Зураба Чхаидзе.

Саакашвили объявил частичную голодовку
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

"[Саакашвили] не питается полноценно. Пациент принимает только ту пищу, которую пожелает, и то в определенные для него дни", - заявил врач.

По словам Чхаидзе, состояние здоровья Саакашвили стабильно, но требует внимания: у него были проблемы с давлением, однако они уже решены.

Ранее адвокат Саакашвили направил в суд ходатайство о его освобождении по состоянию здоровья. До этого сообщалось, что в организме экс-президента Грузии нашли следы тяжелых металлов: ртути, мышьяка, бария, и висмута, что свидетельствовало об интоксикации.

В мире,Михаил Саакашвили,
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