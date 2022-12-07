СБУ заявила, что священника УПЦ в Лисичанске приговорили к 12 годам лишения свободы

Служба безопасности Украины заявила, что настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске приговорили к 12 годам заключения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. "Он передавал информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка", - сказано в сообщении. Кроме того, в СБУ добавили, что в настоящее время идет розыск еще одного луганского священника УПЦ по делу о госизмене. 1 декабря в Службе безопасности Украины сообщали о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры, у которого на богослужении звучала песня про "матушку-Русь". Ранее СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви и в Киево-Печерской лавре. Также украинское ведомство устроило обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Тогда были выявлены документы, свидетельствующие о наличии российского гражданства у руководства епархиальных структур.