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8 минут назад

В Пекине ослабили антиковидные ограничения

Газета.Ru

Жителям Пекина разрешили ходить в парки, супермаркеты, офисы и аэропорты без отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

В Пекине ослабили антиковидные ограничения
Фото: ReutersReuters

При этом агентство отмечает, что некоторые жители Китая, опасаясь, что вирус после принятия таких мер может распространяться быстрее, бросились скупать тесты на COVID-19 и лекарства.

По данным источников Reuters, власти Китая также могут объявить о 10 новых мерах по смягчению ковидных ограничений уже в среду, 7 декабря. Так, заболевание может быть понижено с нынешней высшей категории инфекционных заболеваний A до менее строгой категории B.

Также гражданам Китая с положительным результатом на коронавирус разрешат домашний карантин. Ослабление мер в отношении COVID-19 происходит на фоне многодневных массовых протестов в Китае. Выступления против локдаунов в Шанхае, Нанкине, Ухане и других крупных городах КНР начались после того, как 24 ноября в Урумчи из-за пожара погибли 10 человек. Людям было запрещено покидать здание из-за карантина, а дороги в городе были заблокированы.

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