В Пекине ослабили антиковидные ограничения

Жителям Пекина разрешили ходить в парки, супермаркеты, офисы и аэропорты без отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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При этом агентство отмечает, что некоторые жители Китая, опасаясь, что вирус после принятия таких мер может распространяться быстрее, бросились скупать тесты на COVID-19 и лекарства.

По данным источников Reuters, власти Китая также могут объявить о 10 новых мерах по смягчению ковидных ограничений уже в среду, 7 декабря. Так, заболевание может быть понижено с нынешней высшей категории инфекционных заболеваний A до менее строгой категории B.