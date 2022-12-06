Мэр Вильнюса назвал "счастливым моментом" снос памятника советским воинам

"Мы делаем это уважительно, четко, могилы не разрушатся, и мы очистим себя от этого советского символа. Счастливый день, счастливый момент", — заявил Шимашюс.

"Есть разрешение самоуправления, не только разрешение, но и распоряжение самоуправления, и никаких других разрешений не надо, в этом нет нужды. Я очень рад, что нам не нужно отчитываться перед ООН", — сказал мэр литовской столицы.

Снос шести стел на крупнейшем в Литве мемориале в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат начался 6 декабря. Работы планируется завершить через несколько недель. После демонтажа стелы будут храниться на территории муниципальной компании Grinda. Что с ними будет дальше, пока неизвестно. Решение о сносе памятника было принято властями Вильнюса в июне. Демонтаж был отложен из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН, который попросил воздержаться от демонтажа памятников советским воинам.