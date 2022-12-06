Мэр Вильнюса назвал "счастливым моментом" снос памятника советским воинам

Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс порадовался демонтажу советского памятника на Антакальнисском кладбище, где захоронено более трех тысяч солдат Красной армии. Об этом сообщает Sputnik Литва.
Чиновник отметил, что процесс сноса проходит "по западным стандартам".
"Мы делаем это уважительно, четко, могилы не разрушатся, и мы очистим себя от этого советского символа. Счастливый день, счастливый момент", — заявил Шимашюс.
Он также подчеркнул, что Вильнюсу не требуется разрешения ООН для сноса памятника.
"Есть разрешение самоуправления, не только разрешение, но и распоряжение самоуправления, и никаких других разрешений не надо, в этом нет нужды. Я очень рад, что нам не нужно отчитываться перед ООН", — сказал мэр литовской столицы.
Снос шести стел на крупнейшем в Литве мемориале в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат начался 6 декабря. Работы планируется завершить через несколько недель. После демонтажа стелы будут храниться на территории муниципальной компании Grinda. Что с ними будет дальше, пока неизвестно. Решение о сносе памятника было принято властями Вильнюса в июне. Демонтаж был отложен из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН, который попросил воздержаться от демонтажа памятников советским воинам.