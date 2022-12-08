Тысячи протестующих на конях собрались в центре Улан-Батора

Около тысячи человек собрались в четверг на демонстрацию в центре Улан-Батора на пятый день протестов. На этот раз на площадь имени Сухэ-Батора также прибыли на конях граждане из регионов страны, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Полицейские, которые все эти дни дежурят на площади, попросили прибывших всадников удалиться, поскольку по распоряжению мэра Улан-Батора на центральную площадь города запрещено въезжать на конях.

"Мы приехали на конях не ради смуты, а чтобы показать, что и в регионах страны поддерживают протестное движение. Мы хотим встретиться с представителями властей и высказать свое мнение", - отвечали полицейским молодые люди.

По их словам, ожидается прибытие в город для участия в акции протеста еще около двух сотен всадников из разных аймаков (областей) страны. Пока первые участники конного митинга отъехали в близлежащий сквер у гостиницы "Улан-Батор". Они сообщили, что планируют трижды объехать Дом правительства. Как сообщает Общественное радио Монголии, на въездах в город уже начали задерживать и не пускать в город людей на конях.