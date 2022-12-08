Тысячи протестующих на конях собрались в центре Улан-Батора

Около тысячи человек собрались в четверг на демонстрацию в центре Улан-Батора на пятый день протестов. На этот раз на площадь имени Сухэ-Батора также прибыли на конях граждане из регионов страны, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Полицейские, которые все эти дни дежурят на площади, попросили прибывших всадников удалиться, поскольку по распоряжению мэра Улан-Батора на центральную площадь города запрещено въезжать на конях.
"Мы приехали на конях не ради смуты, а чтобы показать, что и в регионах страны поддерживают протестное движение. Мы хотим встретиться с представителями властей и высказать свое мнение", - отвечали полицейским молодые люди.
По их словам, ожидается прибытие в город для участия в акции протеста еще около двух сотен всадников из разных аймаков (областей) страны. Пока первые участники конного митинга отъехали в близлежащий сквер у гостиницы "Улан-Батор". Они сообщили, что планируют трижды объехать Дом правительства. Как сообщает Общественное радио Монголии, на въездах в город уже начали задерживать и не пускать в город людей на конях.
Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что сумма хищений превышает $12,8 млрд. 5 декабря участники акции пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о создании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую войдут как представители властей, так и до сотни протестующих.