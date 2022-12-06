Макрона разозлил вопрос о блэкаутах во Франции

Прекратите это все. Мы великая страна, у нас великая энергетическая модель, мы выдержим эту зиму, несмотря на войну. И важно, чтобы каждый делал свою работу. Работа [энергетической корпорации] EDF — это поддерживать электростанции, работа правительства — планирование, а дело всех остальных - это энергетическая трезвость. Сценарии страха — не для меня, — пояснил лидер Франции.