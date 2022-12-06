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13 минут назад

Макрон разозлился из-за вопроса о возможных блэкаутах во Франции

News.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон разозлился из-за вопроса журналиста о возможных отключениях света зимой в стране, передает ТАСС со ссылкой на заявление французского лидера, сделанное по прибытии на саммит Евросоюза — Западные Балканы в Тиране. Он призвал прекратить вести подобные рассуждения, подчеркнув, что Франция является великой страной с великой энергетической моделью и французы переживут эту зиму, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире. Президент добавил, что подобные дебаты абсурдны.

Макрона разозлил вопрос о блэкаутах во Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прекратите это все. Мы великая страна, у нас великая энергетическая модель, мы выдержим эту зиму, несмотря на войну. И важно, чтобы каждый делал свою работу. Работа [энергетической корпорации] EDF — это поддерживать электростанции, работа правительства — планирование, а дело всех остальных - это энергетическая трезвость. Сценарии страха — не для меня, — пояснил лидер Франции.

Названо условие полного блэкаута на Украине

Ранее Макрон заявил, что в стране на фоне кризиса возможны отключения электроэнергии. В такой ситуации французам не надо поддаваться панике. Он добавил, что мрачный сценарий не воплотится в жизнь, если французы станут прилагать усилия и придерживаться плана «энергетической трезвости». Эту зиму Франция переживет, подчеркнул президент Франции.

В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,
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