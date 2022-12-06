"Здесь не Москва": в Болгарии протестующие окружили храм

Во вторник, 6 декабря, протестующие в центре Софии окружили православный храм, в котором находились российский посол Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний. Об этом сообщает Novinite.

«Здесь не Москва», - скандировали протестующие.

По данным Novinite, участники акции выступали против визита в Болгарию митрополита Антония, выполняющего функции министра иностранных дел Московского патриархата.

Один из протестующих назвал «крайней наглостью», что во время украинского кризиса в церкви на территории Евросоюза проводится служба «на благо победы России».

Среди участников акции были и украинские беженцы. Ирина, приехавшая в Болгарию с маленьким сыном, призвала россиян возвращаться в Россию, «потому что им не место в Болгарии».