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1 час назад

В Болгарии протестующие окружили храм с российским послом

Мария Иванова

Во вторник, 6 декабря, протестующие в центре Софии окружили православный храм, в котором находились российский посол Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний. Об этом сообщает Novinite.

"Здесь не Москва": в Болгарии протестующие окружили храм
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Здесь не Москва», - скандировали протестующие.

По данным Novinite, участники акции выступали против визита в Болгарию митрополита Антония, выполняющего функции министра иностранных дел Московского патриархата.

Один из протестующих назвал «крайней наглостью», что во время украинского кризиса в церкви на территории Евросоюза проводится служба «на благо победы России».

Среди участников акции были и украинские беженцы. Ирина, приехавшая в Болгарию с маленьким сыном, призвала россиян возвращаться в Россию, «потому что им не место в Болгарии».

РПЦ отреагировала на меры против УПЦ

Ранее посла России в Польше Сергея Андреева облили жидкостью красного цвета. Это произошло во время его визита на военное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты. Андреев покинул мемориал в сопровождении полиции. МИД РФ выразил Польше протест.

В мире,Элеонора Митрофанова,Сергей Андреев,МИД России,РПЦ,ЕС,
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