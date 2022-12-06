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1 час назад

Президент Вучич: критикующим Сербию за близость с Россией просто нечего больше сказать

Газета.Ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страну критикуют за "излишнюю" близость с Россией только те, кому просто нечего больше сказать. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич отреагировал на критику «излишнего» партнерства России и Сербии
Фото: Darko Vojinovic/APDarko Vojinovic/AP

"Если кому-то легче критиковать нас и говорить, что мы близки с Россией, это всего лишь способ критиковать кого-то, когда тебе нечего добавить", - сказал сербский лидер.

Он также добавил, что ранее в СМИ попадались сообщения о том, что Сербия якобы по инструкции России совершит атаку на Балканах в целях вызова "нестабильности и проблем" в регионе.

"Но мы опровергли это, не нашим заявлениями, а нашими делами", - подчеркнул Вучич.

Ранее Вучич говорил, что взаимоотношения России и Сербии не получится разрушить "ни под каким давлением", поскольку страны связаны братскими отношениями. Он также заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется с "дамокловым мечом" над головой.

В мире,Александр Вучич,
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