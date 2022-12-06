Вучич отреагировал на критику «излишнего» партнерства России и Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страну критикуют за "излишнюю" близость с Россией только те, кому просто нечего больше сказать. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Darko Vojinovic/AP Darko Vojinovic/AP

"Если кому-то легче критиковать нас и говорить, что мы близки с Россией, это всего лишь способ критиковать кого-то, когда тебе нечего добавить", - сказал сербский лидер.

Он также добавил, что ранее в СМИ попадались сообщения о том, что Сербия якобы по инструкции России совершит атаку на Балканах в целях вызова "нестабильности и проблем" в регионе.

"Но мы опровергли это, не нашим заявлениями, а нашими делами", - подчеркнул Вучич.