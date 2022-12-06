Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, что приехал в Донбасс.

Фото: кадр видео кадр видео

Президент выложил видео с обращением к украинским военным рядом со стелой на въезде в Славянск. Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем ВСУ. Сведений о том, зачем он приехал на территорию Донбасса, пока нет.

Ранее Зеленский признал, что донецкое направление является самым болезненным участком фронта для Вооруженных сил Украины. В частности, речь шла об Артемовске и Соледаре.