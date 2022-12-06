Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, что приехал в Донбасс.
Президент выложил видео с обращением к украинским военным рядом со стелой на въезде в Славянск. Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем ВСУ. Сведений о том, зачем он приехал на территорию Донбасса, пока нет.
Ранее Зеленский признал, что донецкое направление является самым болезненным участком фронта для Вооруженных сил Украины. В частности, речь шла об Артемовске и Соледаре.
Напомним, что город Славянск находится на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики. В частности, стела расположена на дороге к Краматорску. Это тыловая часть города, до линии фронта — порядка 50 км.