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Орбан: Макрон прав, а санкции нужно пересмотреть

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на интервью президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот заявил, что украинский кризис обойдется Европе гораздо дороже, чем США. Орбан отметил, что Макрон прав и если ЕС хочет, чтобы европейская промышленность пережила кризис, он должен пересмотреть санкции, отмечает Index.

В интервью CBS Макрон заявил, что из-за отказа от российской энергии Европа покупает энергоресурсы на американском рынке, но гораздо дороже, чем они обходятся американским предприятиям и домохозяйствам (по данным CBS, разница в цене шестикратная). Французский президент заявил, что «друзья так не поступают».

«Зажатая между медведем и драконом» Монголия сблизится с Австралией

Заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян призвал к развитию связей между Канберрой и Улан-Батором, поскольку его страна оказалась «зажатой между геополитическими амбициями России на севере и Китая на юге». Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Сайнбуян подчеркнул, что Монголия не будет поддерживать боевые действия, «ведет ли их Китай, Россия или любая другая страна мира». По мере того, как глобальная напряженность нарастает, Улан-Батор начал налаживать более тесные отношения с третьими странами и проводить более независимую внешнюю политику, отмечает SMH. Политолог Джулиан Диркес отметил, что Монголия находится в особенно опасном положении, поскольку ее единственными соседями являются Китай и Россия, и иногда о ней говорят, что она «делит постель с медведем и драконом».

У берегов Турции образовалась пробка из-за потолка цен на нефть

Нефтяные танкеры образовали пробку у берегов Турции в первый день действия потолка цен на российскую нефть: Анкара настаивает на подтверждении страховки для всех судов. Об этом сообщает Financial Times.

По механизму ограничения цен танкеры теряют доступ к западному рынку страхования, если везут российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Пятого декабря около 19 танкеров с сырой нефтью ожидали в очереди на пересечение турецких вод, первый танкер прибыл в Турцию еще 29 ноября. В РФ заявили, что ограничение цен на ее нефть дестабилизирует глобальные энергетические рынки, но не повлияет на ее способность вести боевые действия, отмечает FT.

США захотели поставить Тайваню самые современные «Патриоты»

США предложили Тайваню закупить до ста самых современных зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot вместе с радарами и вспомогательным оборудованием. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Госдепартамента, речь идет о сделке на сумму 882 миллиона долларов.

Это предложение стало дополнением к сделке США и Тайваня от 2010 года, ее потенциальная общая стоимость - 2,81 миллиарда долларов. Bloomberg отмечает, что в свое время сделка «привела Пекин в ярость» и стала причиной отмены запланированных военных обменов Китая с США. При этом Тайвань до сих пор не получил от США 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger по заказу от 2015 года, причина - в поставках американского оружия Украине.

Apple задумала перенести часть производства из Китая

В Apple рассматривают возможность переноса части производства своих планшетов iPad в Индию из Китая. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на два источника, близких к индийскому правительству.