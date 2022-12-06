Американский конгрессмен заявил, что Украина не заслуживает поддержки США

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар считает поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной. Об этом конгрессмен написал на своем аккаунте в социальной сети Twitter в понедельник, отреагировав на кадры разрушенного храма Рождества Христова в Донецке, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины.