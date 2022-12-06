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31 минуту назад

Американский конгрессмен заявил, что Украина не заслуживает поддержки США

ТАСС

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар считает поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной. Об этом конгрессмен написал на своем аккаунте в социальной сети Twitter в понедельник, отреагировав на кадры разрушенного храма Рождества Христова в Донецке, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины.

Американский конгрессмен заявил, что Украина не заслуживает поддержки США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна, - заявил Госар. - Смерти продолжаются, а Украина (помимо нацистских полков) превратилась в авторитарный режим, не заслуживающий никакой поддержки".

"Я выступаю за мирные переговоры, а не за смерть и разрушение. Не за бомбежки церквей", - подчеркнул конгрессмен.

Ранее в октябре Госар опубликовал письмо, в котором пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры.

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