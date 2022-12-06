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1 час назад

СМИ: в восточной части Украины объявлена воздушная тревога

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена во вторник утром в Харьковской и Днепропетровской областях в восточной части Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

СМИ: в восточной части Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, сирены также звучат в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Власти просят жителей укрыться в убежищах.

Также стало известно, что на Украине выбились из графика и задерживаются больше чем на полчаса 15 поездов. Как сообщили в «Укржелдороге», наибольшие задержки наблюдаются в следовании поездов Одесса - Краматорск, Одесса - Харьков, Херсон - Киев и Одесса - Рахов: от часа до почти четырех часов.

В понедельник воздушная тревога была объявлена по всей Украине. После этого поступили сообщения о взрывах и отключениях электричества в ряде городов и регионов страны. Так, взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской областях, а также в Одессе. О работе систем противовоздушной обороны проинформировали в Полтавской и Харьковской областях.

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