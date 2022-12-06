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18 минут назад

ЕС впервые отправит пограничников Frontex в балканские страны

News.ru

Евросоюз принял решение разместить сотрудников Агентства ЕС по контролю границ Frontex в балканских странах, желающих присоединиться к сообществу, сообщает газета Financial Times. Согласно ее данным, это будет первым случаем, когда сотрудники пограничного агентства будут выполнять свою работу вне его юрисдикции.

ЕС впервые отправит пограничников Frontex в балканские страны
Фото: flickr.comflickr.com

Регулирование визового режима — обязательное условие. <...> Неприемлемо, что у Западных Балкан есть визовые соглашения с третьими странами, чьи граждане пользуются лазейками для въезда в ЕС, — заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Отмечается, что причиной для подобной меры стало наличие у Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Косова соглашений о безвизовом режиме с третьими странами, из-за чего растет волна нелегальной миграции.

По информации газеты, за 10 месяцев 2022 года более 130 тысяч мигрантов прибыли на территорию сообщества через балканские страны, что является самым высоким показателем с 2015 года.

Ранее аналитик Александр Асафов заявил, что поток беженцев с Украины может грозить Европе тяжелым миграционным кризисом, который усугубится также энергетическими и экономическими проблемами. Он отметил, что по напряженности ситуация может превысить миграционный кризис 2015 года.

В мире,Frontex,Еврокомиссия,
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