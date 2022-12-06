Латвия приняла решение по работе "Дождя*" в стране

В начале декабря глава минобороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь»*. По его словам, журналисты должны вернуться в Россию и работать там. Министр обороны страны подчеркнул, что соответствующий процесс уже начался.

До этого глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что телеканал «Дождь» оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где полуостров Крым изображен как регион России. Кроме того, ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире сказал о помощи российским военнослужащим. После этого «Дождь» прекратил сотрудничество с журналистом, а Аболиньш заявил, что после следующего нарушения латышский нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание.