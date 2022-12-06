Европейцев предупредили о риске отключений электричества

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас рассказал о своих мрачных ожиданиях от европейского энергетического кризиса и «страшном сценарии» для ЕС. По его мнению, от отключения электроэнергии Евросоюз отделяют «всего несколько градусов по Цельсию», а ведь холодный сезон только начался.

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Хорошая новость для ЕС, по словам Бласа, заключается в том, что цены на энергоносители заметно упали за последние три месяца. Природный газ подешевел до примерно 135 евро (около 8838 рублей) за мегаватт-час с пикового значения в 350 евро (почти 23 тысячи рублей), установленного в августе. Цены на электроэнергию в Европе за тот же период снизились более чем вдвое.

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Кроме того, Европе удалось нарастить свои запасы газа почти до предела, а один из самых теплых осенних сезонов за всю историю наблюдений значительно снизил потребление в ЕС.

Однако цены на газ и электроэнергию все еще остаются «заоблачными» по сравнению со средними историческими показателями, отметил Блас. Даже после снижения цен газ в ЕС в семь раз дороже, чем в 2000-2020 годах, а электричество - в десять раз дороже.

Автор отметил, что метеорологическая зима началась 1 декабря, а астрономическая придет только после 21 декабря. Это означает, что впереди более ста самых холодных дней в году.

«И мы просто не знаем, будет ли сезон нормальным, мягким или резко холодным. Все обеспокоены высоким давлением над Гренландией, которое может блокировать атлантические штормы, выталкивая ледяной воздух из высоких широт в Европу и вызывая холодные безветренные дни, которые ужасны для рынков электроэнергии», - подчеркнул Блас.

По его мнению, всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу от необходимости вводить отключения электроэнергии.

Локальные отключения электричества остаются весьма вероятными, особенно во Франции, Финляндии, Ирландии и Швеции.

«Страшный сценарий - это то, что немецкие специалисты в области энергетики называют «Dunkelflaute», что буквально означает мрачный кризис, период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур. Если на Европу обрушится «Dunkelflaute», регион окажется в беде», - предупредил Блас.

Financial Times ранее рассказала, что ЕС в ноябре сократил спрос на газ на рекордные 25 процентов по сравнению со средними значениями за последние пять лет.