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13 минут назад

Атака ВСУ на аэродромы РФ является новым витком конфликта – СМИ

Москва24иещё 1

Атака Киевского режима на военные аэродромы в Рязанской и Самарской областях является новым и опасным витком украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg заявил о новом витке украинского конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем издание отмечает, что Запад пытается заставить Украину воздержаться от более мощных атак, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и прямого вмешательства НАТО.

Агентство предполагает, что Альянс может попытаться успокоить Киев поставками большего количества и лучшего качества ракет или боевых самолетов.

Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать реактивными беспилотниками аэродромы. БПЛА перехватили российские средства ПВО. В результате происшествия была повреждена обшивка корпуса двух самолетов, погибли трое военных и пострадали четверо.

ВС России ударами нарушили поставки иностранного вооружения ВСУ

В министерстве отметили, что таким образом Киев хотел сорвать атаку ВС РФ, однако в 15:00 Москва нанесла массированные удары по объектам Украины.

В мире,СВО,Верховный суд,НАТО,
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