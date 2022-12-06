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27 минут назад

FT: ЕС впервые разместит пограничников Frontex в балканских странах

ТАССиещё 4

Евросоюз разместит сотрудников Агентства ЕС по контролю границ Frontex на территории балканских стран, стремящихся присоединиться к сообществу. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times.

ЕС впервые разместит пограничников в балканских странах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, это будет первым случаем размещения сотрудников европейского пограничного агентства за пределами его юрисдикции. Подобная инициатива была выдвинута в преддверии саммита ЕС - Западные Балканы, который пройдет 6 декабря в Тиране.

Причиной для подобной меры стало наличие у Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и непризнанного Косова соглашений о безвизовом режиме с третьими странами, в том числе с низким уровнем дохода. Брюссель обеспокоен растущим потоком нелегальных мигрантов, которые въезжают в ЕС через Балканы. За 10 месяцев 2022 года число граждан третьих стран, нелегально прибывших на территорию сообщества через балканские страны, выросло до 130 тыс. человек. Это самый высокий показатель с 2015 года.

"Регулирование визового режима - обязательное условие", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Неприемлемо, что у Западных Балкан есть визовые соглашения с третьими странами, чьи граждане пользуются лазейками для въезда в ЕС", - добавил он.

Развертывание подразделений Frontex на Балканах может начаться уже в первые месяцы следующего года.

"Это поможет усилить пограничный контроль на всем миграционном маршруте в сотрудничестве с национальными пограничными службами и сократить потоки нелегальных мигрантов", - уточняет издание.

Саммит ЕС - Западные Балканы пройдет в Тиране 6 декабря. Помимо миграционных вопросов на нем будет обсуждаться согласование внешней политики и политики безопасности балканских стран с общей политической линией Евросоюза.

В мире,Frontex,Еврокомиссия,
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