Китай обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия

"В этом докладе США оживленно спекулируют о модернизации Китаем его ядерных сил, строят абсурдные предположения. Хотя, по существу, самым необходимым является то, чтобы они сами пересмотрели свою политику в отношении ядерного оружия", - указал он.

"США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире, продолжают обновлять свою триаду, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия, осуществляют распространение ядерного оружия посредством трехсторонних соглашений о безопасности между США, Великобританией и Австралией, что с каждым днем делает их все большим источником ядерного конфликта", - отметил Тань Кэфэй.

"Нужно подчеркнуть, что Китай твердо придерживается оборонительной ядерной стратегии, мы всегда выступали за то, что КНР ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первой, а ее ядерные силы поддерживаются на минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне", - резюмировал официальный представитель Минобороны КНР.

Как говорится в опубликованном на прошлой неделе ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР, Соединенные Штаты исходят из того, что Китай способен к 2035 году развернуть около 1,5 тыс. ядерных боезарядов и завершить процесс модернизации своих вооруженных сил. Документ был передан на рассмотрение Конгресса США. С точки зрения его авторов, Китай, по всей видимости, ускорил темпы производства ядерных вооружений.