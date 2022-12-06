В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Минобороны КНР обвинило США в снижении порога применения ядерного оружия

ТАССиещё 4

Проводимая правительством США политика модернизации ядерной триады и дальнейшего размещения тактических вооружений снижает порог применения ядерного оружия. Об этом заявил во вторник официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, комментируя ежегодный доклад Пентагона о военной мощи КНР.

Китай обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия
Фото: U.S. NavyU.S. Navy

"В этом докладе США оживленно спекулируют о модернизации Китаем его ядерных сил, строят абсурдные предположения. Хотя, по существу, самым необходимым является то, чтобы они сами пересмотрели свою политику в отношении ядерного оружия", - указал он.

"США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире, продолжают обновлять свою триаду, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия, осуществляют распространение ядерного оружия посредством трехсторонних соглашений о безопасности между США, Великобританией и Австралией, что с каждым днем делает их все большим источником ядерного конфликта", - отметил Тань Кэфэй.

Китай и США обсудили ситуацию на Украине

"Нужно подчеркнуть, что Китай твердо придерживается оборонительной ядерной стратегии, мы всегда выступали за то, что КНР ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первой, а ее ядерные силы поддерживаются на минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне", - резюмировал официальный представитель Минобороны КНР.

Как говорится в опубликованном на прошлой неделе ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР, Соединенные Штаты исходят из того, что Китай способен к 2035 году развернуть около 1,5 тыс. ядерных боезарядов и завершить процесс модернизации своих вооруженных сил. Документ был передан на рассмотрение Конгресса США. С точки зрения его авторов, Китай, по всей видимости, ускорил темпы производства ядерных вооружений.

В мире,Конгресс США,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители