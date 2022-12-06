Лукашенко выразил сожаление из-за отхода Финляндии от нейтралитета

"Ваша страна достигла впечатляющих успехов в социальной, экономической и научно-технической областях, чему в немалой степени содействовала традиционная приверженность республики к нейтралитету и мирному сосуществованию в регионе, - отметил глава государства. - С огромным сожалением наблюдаем за отходом официального Хельсинки по надуманным основаниям от этой линии, что уже очень негативно повлияло на качество жизни финского народа".