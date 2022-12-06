Лукашенко выразил сожаление из-за отхода Финляндии от нейтралитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Финляндии с Днем независимости, выразив сожаление в связи с отходом властей страны от приверженности к нейтралитету. Об этом сообщила во вторник президентская пресс-служба.
"Ваша страна достигла впечатляющих успехов в социальной, экономической и научно-технической областях, чему в немалой степени содействовала традиционная приверженность республики к нейтралитету и мирному сосуществованию в регионе, - отметил глава государства. - С огромным сожалением наблюдаем за отходом официального Хельсинки по надуманным основаниям от этой линии, что уже очень негативно повлияло на качество жизни финского народа".
Лукашенко отметил, что вопреки всем информационным фейкам Белоруссия была и остается надежным партнером, который "никогда не создавал проблем своим соседям и на протяжении всей своей истории является донором стабильности и неконфликтного сотрудничества". При этом глава Белоруссии выразил уверенность, что, несмотря на политический климат, "народы двух стран сумеют совместными усилиями сохранить мир и позитивный 30-летний опыт двусторонних отношений".
"Беларусь неизменно заинтересована в возобновлении равноправного политического диалога с Финляндией, торгово-экономическом взаимодействии, расширении научных и гуманитарных контактов", - подчеркнул Лукашенко.