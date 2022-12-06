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20 минут назад

Блинкен назвал цели США в конфликте на Украине

Вечерняя Москваиещё 5

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, говоря о поддержке Украины со стороны Америки, сказал, что Вашингтон сфокусирован на помощи Киеву вернуть территории, которые заняли российские войска с начала спецоперации.

Блинкен назвал цели США в конфликте на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты и возвращения территорий, которые были заняты, начиная с 24 февраля, — сообщил он на конференции Wall Street Journal.

Также госсекретарь отметил, что, помимо военной поддержки Украине, нужна экономическая и гуманитарная помощь.

Блинкен при этом ушел от прямого ответа на вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым», заявив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти», но «при нашей поддержке и десятка стран в мире», передает РИА Новости.

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Вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Украине и стремление Америки извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома гегемонии Штатов. Такое мнение высказали в китайском издании Global Times.

В мире,СВО,Энтони Блинкен,
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