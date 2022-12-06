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1 час назад

Ветеран ЦРУ раскрыл планы Зеленского

Lenta.ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский планирует втянуть НАТО в открытый военный конфликт с Россией. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Филипп Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский и его советники хотят обострить ситуацию, чтобы Россия допустила безрассудные действия, которые спровоцируют НАТО и США на ответные меры», — подчеркнул Джиральди.

Он напомнил, что Украина ранее пыталась склонить альянс к конфликту с Москвой, обвинив Россию в падении ракет в Польше. По мнению американского разведчика, атаки украинских военных по аэродромам в Саратовской областях и Рязанской областях являются очередной провокацией Киева.

«Это была провокация. Это не значит, что произошли какие-то существенные изменения и что Украина способна повторить подобные действий снова», — прокомментировал он удары по российским аэродромам.

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