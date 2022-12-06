Оливер Стоун встал на защиту России и обвинил США из-за Украины

Голливудский режиссер Оливер Стоун считает Соединенные Штаты виновными в конфликте в Донбассе, заявил он сербской газете Politika.
«Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что мы [США] сделали. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают". А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда…», — сказал кинематографист.
Он отметил, что американские власти активно вооружали армию Украины. В результате с 2014 года бывшая советская республика больше не была нейтральной, она была против Москвы, «и это то, что нарушило равновесие», что положило начало войне.
«Как и всё, каждая война имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», — заявил Стоун.
Он считает, что США всегда «нарушают все правила, когда хотят», но при этом являются «профессионалами в осуждении каждой страны, которая нарушит линию мирового порядка».
Ранее Стоун заявил, что Вашингтон может решиться на ядерную провокацию с целью обвинить в этом Москву. При этом Запад по требованию европейских и американских политиков восемь лет не обращает внимания на военные преступления против мирных граждан в Донбассе.