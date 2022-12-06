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9 минут назад

Оливер Стоун встал на защиту России и обвинил США из-за Украины

Елена Прошина

Голливудский режиссер Оливер Стоун считает Соединенные Штаты виновными в конфликте в Донбассе, заявил он сербской газете Politika.

Оливер Стоун встал на защиту России и обвинил США из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

«Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что мы [США] сделали. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают". А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда…», — сказал кинематографист.

Он отметил, что американские власти активно вооружали армию Украины. В результате с 2014 года бывшая советская республика больше не была нейтральной, она была против Москвы, «и это то, что нарушило равновесие», что положило начало войне.

«Как и всё, каждая война имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», — заявил Стоун.

Он считает, что США всегда «нарушают все правила, когда хотят», но при этом являются «профессионалами в осуждении каждой страны, которая нарушит линию мирового порядка».

Ранее Стоун заявил, что Вашингтон может решиться на ядерную провокацию с целью обвинить в этом Москву. При этом Запад по требованию европейских и американских политиков восемь лет не обращает внимания на военные преступления против мирных граждан в Донбассе.

В мире,Оливер Стоун,
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