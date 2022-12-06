Оливер Стоун встал на защиту России и обвинил США из-за Украины

«Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что мы [США] сделали. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают". А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда…», — сказал кинематографист.