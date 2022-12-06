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1 час назад

В США заявили о риске ядерной эскалации из-за ошибок Байдена

Lenta.ruиещё 4

Обозреватель Джордан Бойд из США выразила мнение, что ошибки американского президента Джо Байдена могут усугубить конфликт на Украине. В колонке для The Federalist она заявила о риске ядерной эскалации.

В США заявили о риске ядерной эскалации из-за ошибок Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Джо Байден не только втянул США в бесконечный опосредованный конфликт, но и увеличил риски применения тактического ядерного оружия», — подчеркнула автор колонки.

По словам Бойд, большинство американцев не хотят войны с Россией из-за Украины. Однако, как отметила обозреватель, Байден, отправляя десятки миллиардов долларов на Украину, демонстрирует, что он не готов отступать.

Politico: США могут остановить военную помощь Украине

Она добавила, что вина американского лидера в эскалации ситуации становится все более очевидной, однако некоторые СМИ продолжают попытки переложить вину на президента России Владимира Путина и даже приписывают ему ошибки Байдена.

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