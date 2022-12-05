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35 минут назад

В Верховной раде сообщили о 15 тысячах пропавших без вести на Украине

Газета.ру

На Украине числятся пропавшими без вести 15 человек. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в социальных сетях.

В Верховной раде сообщили о 15 тысячах пропавших без вести на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кого-то из них уже, возможно, нет в живых», — указал Лубинец, добавляя, что «их всех ищут родные».

В начале декабря в Тель-Авиве на площади Габима прошла общественная акция «Аллея памяти», посвященная судьбе детей Донбасса, погибших из-за действий Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что участники акции выразили протест против политики Киева и почтили память погибших детей. Ее организатором выступило общественное объединение «Израильский антинацистский фронт». Также в ходе митинга было зачитано обращение к властям Израиля с призывом не поставлять Украине оружие. В завершение акции ее участники выпустили в небо 100 белых воздушных шаров.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о гибели более 100 тыс. украинских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине. Позднее видео с ее словами было отредактировано из-за неточности. Пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Спинант пояснила, что «используемая оценка из внешних источников относится к потерям как убитыми, так и ранеными».

В мире,Верховная Рада,Еврокомиссия,
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