На Украине числятся пропавшими без вести 15 человек. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в социальных сетях.

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«Кого-то из них уже, возможно, нет в живых», — указал Лубинец, добавляя, что «их всех ищут родные».

В начале декабря в Тель-Авиве на площади Габима прошла общественная акция «Аллея памяти», посвященная судьбе детей Донбасса, погибших из-за действий Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что участники акции выразили протест против политики Киева и почтили память погибших детей. Ее организатором выступило общественное объединение «Израильский антинацистский фронт». Также в ходе митинга было зачитано обращение к властям Израиля с призывом не поставлять Украине оружие. В завершение акции ее участники выпустили в небо 100 белых воздушных шаров.