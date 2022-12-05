Трасс заявила о продолжении политической карьеры

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена баллотироваться в качестве депутата британского парламента на следующих выборах. Об этом сообщает Independent со ссылкой на представителя Трасс.
Отмечается, что Трасс планирует продолжить активную работу в парламенте, но никаких официальных заявлений о своём решении делать не собирается. При этом все парламентарии от тори должны сообщить о своём решении участвовать в выборах уже к вечеру этого понедельника.
В октябре правительство Великобритании во главе с Лиз Трасс столкнулось с критикой из-за нового плана поддержки экономики. В итоге нарастающего скандала Трасс объявил о своей отставке.