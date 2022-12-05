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15 минут назад

Трасс заявила о продолжении политической карьеры

Елена Прошина

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена баллотироваться в качестве депутата британского парламента на следующих выборах. Об этом сообщает Independent со ссылкой на представителя Трасс.

Трасс заявила о продолжении политической карьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Трасс планирует продолжить активную работу в парламенте, но никаких официальных заявлений о своём решении делать не собирается. При этом все парламентарии от тори должны сообщить о своём решении участвовать в выборах уже к вечеру этого понедельника.

В октябре правительство Великобритании во главе с Лиз Трасс столкнулось с критикой из-за нового плана поддержки экономики. В итоге нарастающего скандала Трасс объявил о своей отставке.

В мире,Лиз Трасс,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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