Трасс заявила о продолжении политической карьеры

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена баллотироваться в качестве депутата британского парламента на следующих выборах. Об этом сообщает Independent со ссылкой на представителя Трасс.

Отмечается, что Трасс планирует продолжить активную работу в парламенте, но никаких официальных заявлений о своём решении делать не собирается. При этом все парламентарии от тори должны сообщить о своём решении участвовать в выборах уже к вечеру этого понедельника.