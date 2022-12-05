В Литве подготовили анкету по Украине для россиян и белорусов

В Литве разработали специальную анкету для россиян и белорусов, желающих получить визу или вид на жительство в стране. В ней, в том числе, необходимо будет указывать свое отношение к ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили в департаменте миграции при МВД Литвы, анкету заставят заполнять всех граждан России и Белоруссии в возрасте старше 18 лет, которые обращаются с просьбой о выдаче литовской визы, а также выдаче, замене или оформлении вида на жительство в стране.
В анкету нужно будет внести данные об образовании, прежнем месте работы, службу в вооруженных силах, связях в предпринимательских кругах и контактах с государственными инстанциями в странах, не являющихся членами Европейского союза и НАТО. Кроме того, нужно будет ответить на вопросы о своем отношении к происходящему на Украине.