В Литве подготовили анкету по Украине для россиян и белорусов

В Литве разработали специальную анкету для россиян и белорусов, желающих получить визу или вид на жительство в стране. В ней, в том числе, необходимо будет указывать свое отношение к ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Как сообщили в департаменте миграции при МВД Литвы, анкету заставят заполнять всех граждан России и Белоруссии в возрасте старше 18 лет, которые обращаются с просьбой о выдаче литовской визы, а также выдаче, замене или оформлении вида на жительство в стране.