Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Кадыров раскритиковал Зеленского в стихотворной форме
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сочинил стихотворение о президенте Украины Владимире Зеленском, в котором раскритиковал его, назвав «клоуном» и «алкоголиком». Соответствующий пост появился в Telegram-канале чеченского лидера.
«Перепутал клоун роли,
Над собою хохоча…
Как последний алкоголик
Бредит часто сгоряча», — написал Кадыров.
Затем глава Чечни назвал Зеленского «гением лицедейства», которому «плевать на страну и ее народ» и обвинил его в «гнусных делах» и разжигании «вселенского пожара», способного сжечь «мир дотла».
Кадыров уверен, что президент Украины действует «по сценарию от НАТО», а главные «режиссеры» сидят в Белом доме.
По мнению главы Чечни, Зеленского ждет печальный конец, в котором он «сгинет в неволе, жизнь позорную влача».
Кадыров неоднократно обращался к президенту Украины. В частности, в октябре на фоне массированных ударов со стороны России по инфраструктуре, он напоминал, что Москва предупреждала Киев об ответных мерах и советовал Зеленскому без оглядки бежать в сторону Запада.