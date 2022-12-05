Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Кадыров раскритиковал Зеленского в стихотворной форме

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сочинил стихотворение о президенте Украины Владимире Зеленском, в котором раскритиковал его, назвав «клоуном» и «алкоголиком». Соответствующий пост появился в Telegram-канале чеченского лидера.

«Перепутал клоун роли,

Над собою хохоча…

Как последний алкоголик

Бредит часто сгоряча», — написал Кадыров.

Затем глава Чечни назвал Зеленского «гением лицедейства», которому «плевать на страну и ее народ» и обвинил его в «гнусных делах» и разжигании «вселенского пожара», способного сжечь «мир дотла».

Кадыров уверен, что президент Украины действует «по сценарию от НАТО», а главные «режиссеры» сидят в Белом доме.

По мнению главы Чечни, Зеленского ждет печальный конец, в котором он «сгинет в неволе, жизнь позорную влача».