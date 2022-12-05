Приговоренный в ДНР к казни наемник Пиннер вернулся на Украину

Британский наемник Шон Пиннер , воевавший за украинскую армию и приговоренный к смертной казни властями Донецкой народной республики, вернулся на Украину , сообщает газета The Sun.

«49-летний Шон вернулся на Украину менее чем через десять недель после того, как был освобожден в результате обмена заключенными», — говорится в статье.

В статье не уточняется, собирается ли Пиннер вернуться в расположение украинских войск и продолжить воевать. По сведениям издания, Пиннер вернулся к своей украинской жене Ларисе и обещал матери больше не сражаться на передовой.