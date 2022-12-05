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35 минут назад

Протестующие в Монголии прорвались в здание правительства

Мария Иванова

В Улан-Баторе начались массовые протесты граждан, обвиняющих политиков в краже экспортного угля. Об этом сообщает портал Central Asia Media.

«Известия» отмечают, что 5 декабря протестующим удалось прорваться в здание правительства. В соцсетях появились видео с акций протеста.

В СМИ ранее появилась информация, что объемы вывезенного из Монголии угля отличаются от количества, полученного по контракту Китаем. Стоимость украденного угля оценили в 44 триллиона тугриков (12,9 миллиарда долларов). Монголия направляет 86 процентов экспорта своего угля в Китай.

Сообщалось, что в КНР казнили чиновников, обвиненных к краже, и направили премьер-министру Монголии Оюун-Эрдэну Лувсаннамсрай список монгольских политиков, якобы причастных к преступлению.

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Протестующие потребовали от властей раскрыть имена «воров угля».

В посольстве США предупредили американских граждан в Монголии о больших скоплениях людей, полиции и перебоях в движении транспорта в центре Улан-Батора 5 декабря.

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