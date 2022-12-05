Протестующие в Монголии прорвались в здание правительства

В Улан-Баторе начались массовые протесты граждан, обвиняющих политиков в краже экспортного угля. Об этом сообщает портал Central Asia Media.

«Известия» отмечают, что 5 декабря протестующим удалось прорваться в здание правительства. В соцсетях появились видео с акций протеста.

В СМИ ранее появилась информация, что объемы вывезенного из Монголии угля отличаются от количества, полученного по контракту Китаем. Стоимость украденного угля оценили в 44 триллиона тугриков (12,9 миллиарда долларов). Монголия направляет 86 процентов экспорта своего угля в Китай.

Сообщалось, что в КНР казнили чиновников, обвиненных к краже, и направили премьер-министру Монголии Оюун-Эрдэну Лувсаннамсрай список монгольских политиков, якобы причастных к преступлению.

Протестующие потребовали от властей раскрыть имена «воров угля».