Протестующие в Монголии прорвались в здание правительства

В Улан-Баторе начались массовые протесты граждан, обвиняющих политиков в краже экспортного угля. Об этом сообщает портал Central Asia Media.
«Известия» отмечают, что 5 декабря протестующим удалось прорваться в здание правительства. В соцсетях появились видео с акций протеста.
В СМИ ранее появилась информация, что объемы вывезенного из Монголии угля отличаются от количества, полученного по контракту Китаем. Стоимость украденного угля оценили в 44 триллиона тугриков (12,9 миллиарда долларов). Монголия направляет 86 процентов экспорта своего угля в Китай.
Сообщалось, что в КНР казнили чиновников, обвиненных к краже, и направили премьер-министру Монголии Оюун-Эрдэну Лувсаннамсрай список монгольских политиков, якобы причастных к преступлению.
Протестующие потребовали от властей раскрыть имена «воров угля».
В посольстве США предупредили американских граждан в Монголии о больших скоплениях людей, полиции и перебоях в движении транспорта в центре Улан-Батора 5 декабря.