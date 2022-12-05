Тело бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя кремировали в Пекине

Тело бывшего председателя КНР, экс-генсека ЦК Компартии Китая Цзян Цзэминя было кремировано на мемориальном кладбище Бабаошань на западе Пекина 5 декабря, сообщило Центральное телевидение Китая.

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Перед этим действующий председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные представители Компартии и китайского правительства отдали дань уважения Цзян Цзэминю в главном госпитале Народно-освободительной армии КНР.

В числе присутствовавших на церемонии был и преемник Цзян Цзэминя, экс-председатель Ху Цзиньтао.

Власти Китая проведут траурное собрание в связи со смертью Цзян Цзэминя в Пекине утром 6 декабря.